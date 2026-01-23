23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान के इस जिले के किसानों को बड़ा तोहफा, खातों में पहुंचे 21 करोड़ रुपए

अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इस दौरान जिले के करीब डेढ़ लाख किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं के 21 करोड़ रुपए भेजे गए।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Jan 23, 2026

CM Kisan Samman Nidhi

(AI Generated Image)

CM Kisan Samman Nidhi : अलवर। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इस दौरान जिले के करीब डेढ़ लाख किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं के 21 करोड़ रुपए भेजे गए। सिरोही के आयोजित सीएम भजन लाल शर्मा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया।

कार्यक्रम में जिले के 1 लाख 40 हजार 238 किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14 करोड़ 2 लाख 38 हजार रुपए का हस्तांतरण किया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 9451 दुग्ध उत्पादकों को 4 करोड़ 22 लाख 8 हजार 615 रुपए, 414 किसानों को कृषि उपकरण पर 2 करोड़ 46 लाख 98 हजार रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया।

इस दौरान भूमि विकास बैंक की ओर से मुंडावर तहसील के ग्राम शामदा निवासी मुकेश चन्द गुर्जर को डेयरी के लिए 96 हजार, किशनगढ़बास तहसील के ग्राम खोहरा पीपली निवासी शोकत को 54 हजार के ऋण राशि के चेक प्रदान किए।

इस मौके पर जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा अशोक गुप्ता, सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन सांगवान, एडीएम सिटी बीना महावर, सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार गुलाबचंद मीणा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा, अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी केएन शर्मा आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के किसान ने 5 लाख में खरीदी भैंस, एक दिन में देती है इतने लीटर दूध, जानें खासियत
करौली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 02:33 pm

Published on:

23 Jan 2026 02:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान के इस जिले के किसानों को बड़ा तोहफा, खातों में पहुंचे 21 करोड़ रुपए

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीमराणा में ओवरस्पीड कार पलटी, गोबर की रुड़ी से टकराने पर चार लोग घायल

अलवर

बहरोड़: ट्रेलर में घुसा गैस से भरा टैंकर, मची अफरा-तफरी

अलवर

Alwar News: उम्रकैद की सजा काट रहे प्रिया सेठ व हनुमान प्रसाद की आज बड़ौदामेव में शादी 

अलवर

अलवर जिले में बदला मौसम का मिजाज, कई क्षेत्रों में बारिश व बूंदाबांदी से बढ़ी सर्दी

अलवर

Alwar: शराब ठेके पर हुआ झगड़ा, युवक के सिर व गले पर कांच की बोतल से हमला; गंभीर हालत में जयपुर रेफर

alwar
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.