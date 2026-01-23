राजस्थान के इस जिले के किसानों को बड़ा तोहफा, खातों में पहुंचे 21 करोड़ रुपए

(AI Generated Image)
CM Kisan Samman Nidhi : अलवर। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इस दौरान जिले के करीब डेढ़ लाख किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं के 21 करोड़ रुपए भेजे गए। सिरोही के आयोजित सीएम भजन लाल शर्मा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया।
कार्यक्रम में जिले के 1 लाख 40 हजार 238 किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14 करोड़ 2 लाख 38 हजार रुपए का हस्तांतरण किया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 9451 दुग्ध उत्पादकों को 4 करोड़ 22 लाख 8 हजार 615 रुपए, 414 किसानों को कृषि उपकरण पर 2 करोड़ 46 लाख 98 हजार रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया।
इस दौरान भूमि विकास बैंक की ओर से मुंडावर तहसील के ग्राम शामदा निवासी मुकेश चन्द गुर्जर को डेयरी के लिए 96 हजार, किशनगढ़बास तहसील के ग्राम खोहरा पीपली निवासी शोकत को 54 हजार के ऋण राशि के चेक प्रदान किए।
इस मौके पर जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा अशोक गुप्ता, सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन सांगवान, एडीएम सिटी बीना महावर, सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार गुलाबचंद मीणा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा, अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी केएन शर्मा आदि मौजूद रहे।
