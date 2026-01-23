राजस्थान के इस जिले के किसानों को बड़ा तोहफा, खातों में पहुंचे 21 करोड़ रुपए

कार्यक्रम में जिले के 1 लाख 40 हजार 238 किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14 करोड़ 2 लाख 38 हजार रुपए का हस्तांतरण किया गया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 9451 दुग्ध उत्पादकों को 4 करोड़ 22 लाख 8 हजार 615 रुपए, 414 किसानों को कृषि उपकरण पर 2 करोड़ 46 लाख 98 हजार रुपए का अनुदान डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया।