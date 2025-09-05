अलवर: 19.45 करोड़ रुपए की ठगी, साइबर फ्रॉड की 32 शिकायतें… पुलिस ने आरोपी को दबोचा

जांच में खाता धारक बरकत अली पुत्र मोहम्मद निवासी गोपालगढ़, डीग का अलग-अलग पते के आधार कार्ड, पैन कार्ड व पास पासपोर्ट होने की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने उक्त खाताधारक की लोकेशन के आधार पर वैशाली नगर स्थित पानी की टंकी के पास पहुंची तो आरोपी जाते हुए दिखाई दिया। जिसे रोककर पूछताछ की तो उसने वैशाली नगर में किराए से रहना बताया। साथ ही, साइबर फ्रॉड के उपयोग में लिए खाते का रिकॉर्ड किराए के मकान पर होना बताया।