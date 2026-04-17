Alwar: शादी का कार्ड लेकर पहुंचे लोग, बोले- ‘साहब! इष्टदेव को न्योता दे दिया, अब सिलेंडर भी दिलवा दो’

कार्यालय पहुंचे लोगों ने अधिकारियों के सामने शादी का निमंत्रण पत्र रखते हुए लिखित आवेदन दिया। लोगों का दर्द था कि वे पिछले 15-20 दिनों से गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। रिश्तेदारों और दोस्तों से सिलेंडर उधार मांगकर काम चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लग रही है। 16 अप्रेल तक विभाग के पास 300 से अधिक आवेदन सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के लिए आ चुके थे।