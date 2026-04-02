अलवर: सूने मकान से 10 लाख के जेवरात और नकदी चोरी

यह वारदात 28 मार्च की बताई जा रही है, लेकिन मामले में पुलिसिया कार्रवाई की सुस्त रफ्तार भी सामने आई है। पुलिस ने मामला देरी से दर्ज किया है। पीड़ित की ओर से मामला दर्ज करा दिया गया है। अब उद्योगनगर थाना पुलिस ने जांच का जिम्मा संभाला है। पुलिस टीम ने मौका मुआयना किया है और कॉलोनी व आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आशंका है कि वारदात में किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ हो सकता है जिसे घर के अंदर सामान रखे होने की जानकारी थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके।