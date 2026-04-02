अलवर: पासपोर्ट ऑफिस को फिर से तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी

राजस्थान के अलवर जिले में डाकघर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस धमकी भरे ईमेल के बाद विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पिछले मात्र करीब 22 दिनों के भीतर यह तीसरी बार है जब इस तरह की धमकी मिली है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। जैसे ही सूचना मिली, कोतवाली थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे कार्यालय को खाली करा लिया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम लागू कर दिए।
जानकारी के अनुसार, यह धमकी एक ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी। मेल में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि दोपहर दो बजे से पहले कार्यालय को खाली कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद वहां बम विस्फोट किया जाएगा। धमकी देने वाले ने न केवल अलवर बल्कि राजस्थान के कई अन्य पासपोर्ट कार्यालयों को भी निशाना बनाने की बात कही है। हैरानी की बात यह है कि इस मेल में कर्नाटक की राजनीति से जुड़े किसी विवादित मुद्दे का भी जिक्र किया गया है, जिसकी पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है।
कोतवाली थाने के सब-इंस्पेक्टर ओमप्रकाश ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों और वहां आए आवेदकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर मुख्य गेट को बंद कर दिया और परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। पुलिस और सुरक्षा टीमों ने भवन के प्रत्येक कोने, अलमारियों और आसपास के संवेदनशील इलाकों की बारीकी से जांच की। हालांकि, काफी मशक्कत और घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है।
पासपोर्ट कार्यालय को निशाना बनाने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले 10 मार्च और फिर 27 मार्च को भी इसी तरह के धमकी भरे मेल प्राप्त हुए थे। इस हफ्ते में यह दूसरी घटना है। बार-बार मिल रही इन धमकियों ने न केवल कर्मचारियों में दहशत पैदा कर दी है, बल्कि पुलिस के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस अब आईटी सेल की मदद से उस ईमेल एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जिससे यह मेल भेजा गया था। अधिकारियों का कहना है कि बार-बार अफवाह फैलाकर सरकारी कामकाज में बाधा डालने और दहशत फैलाने वाले को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
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