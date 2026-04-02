अलवर: पासपोर्ट ऑफिस को फिर से तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी

पासपोर्ट कार्यालय को निशाना बनाने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले 10 मार्च और फिर 27 मार्च को भी इसी तरह के धमकी भरे मेल प्राप्त हुए थे। इस हफ्ते में यह दूसरी घटना है। बार-बार मिल रही इन धमकियों ने न केवल कर्मचारियों में दहशत पैदा कर दी है, बल्कि पुलिस के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन गई है। पुलिस अब आईटी सेल की मदद से उस ईमेल एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जिससे यह मेल भेजा गया था। अधिकारियों का कहना है कि बार-बार अफवाह फैलाकर सरकारी कामकाज में बाधा डालने और दहशत फैलाने वाले को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।