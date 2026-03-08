Rajasthan Crime: राजस्थान में फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण, पुलिस ने 150KM तक पीछा किया तो हरियाणा में छोड़कर भागे बदमाश

अपहर्ताओं ने शहबाज की सलामती के लिए उसके भाई अल्ली को तत्काल दो लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा। अल्ली ने गांव वालों की मदद से रुपए जुटाए। इसके बाद बदमाशों ने वीडियो कॉलिंग कर रुपए दिखाने को कहा। रुपए देखकर भरोसा होने पर उन्होंने अल्ली को चांदोली के पास बुलाया और फिर फोन कर जिंदौली चौकी के पास स्थित मंदिर पर रुपए रखकर पानी पीने को कहा। इस दौरान पुलिस की भनक लगते ही बदमाश शहबाज को लेकर वहां से भाग निकले और बाद में रात करीब 1 बजे बावल में उसे छोड़कर फरार हो गए।