7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Sarso Mandi Bhav: मंडी में सरसों की बंपर आवक जारी, 5000 कट्टे आ रहे प्रतिदिन, 6500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही

Sarso Mandi: लक्ष्मणगढ़ कृषि उपज मंडी में इन दिनों सरसों की आवक तेज हो गई है, जिससे मंडी परिसर में किसानों और वाहनों की भारी भीड़ देखी जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rakesh Mishra

Mar 07, 2026

Laxmangarh Mandi, Sarso Arrival in Mandi, Sarso Price in Mandi, Rajasthan Sarso Mandi News, Sarso Rate 6500 per Quintal, Farmers in Mandi, Sarso Crop Arrival, Laxmangarh Agriculture Mandi, Sarso Trading in Mandi, Rajasthan Sarso Market, Farmers Waiting in Mandi, Heavy Sarso Arrival, Sarso Crop Price Rajasthan, Agricultural Mandi News, Sarso Farmers Rajasthan

मंडी में बिकने आई सरसों। फोटो- पत्रिका

लक्ष्मणगढ़। कृषि उपज मंडी में इन दिनों सरसों की अच्छी आवक देखने को मिल रही है। किसान बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, जिससे मंडी परिसर में काफी भीड़ बनी हुई है। मंडी के बाहर भी वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।

सुबह से ही किसान अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, पिकअप और अन्य वाहनों में सरसों भरकर मंडी पहुंच रहे हैं। मंडी में तुलाई के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचने के कारण दोपहर करीब 1 बजे ही मंडी का मुख्य गेट बंद करना पड़ता है। इसके बाद किसानों के वाहनों को मंडी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता और उन्हें अपनी बारी के लिए अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है।

कई-कई घंटे इंतजार

भीड़ अधिक होने के कारण किसानों को अपनी उपज की तुलाई और बिक्री के लिए कई-कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। कई किसान सुबह जल्दी मंडी पहुंच जाते हैं, ताकि उन्हें जल्दी नंबर मिल सके। वहीं मंडी प्रशासन भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।

सरसों की पैदावार बेहतर

मंडी में इस समय सरसों के भाव करीब 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 200 से 300 रुपए अधिक हैं। अच्छी कीमत मिलने से किसानों में संतोष दिखाई दे रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार क्षेत्र में सरसों की पैदावार बेहतर रही है, इसलिए मंडी में आवक भी ज्यादा हो रही है। आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान : कार की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, दादा-पोती की दर्दनाक मौत, स्कूल से लौटते समय हादसा
श्री गंगानगर
Anupgarh Road Accident, Sri Ganganagar Accident News, Grandfather Granddaughter Accident India, Rajasthan Road Accident News, Bike Car Collision Rajasthan, NH 911 Road Accident, School Children Accident India, Anupgarh Breaking News, Rajasthan Highway Accident, Family Tragedy Rajasthan, Hit and Run Case Rajasthan, Road Safety India News, Sri Ganganagar Local News, Rajasthan Crime and Accident, India Road Accident Report

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 09:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Sarso Mandi Bhav: मंडी में सरसों की बंपर आवक जारी, 5000 कट्टे आ रहे प्रतिदिन, 6500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

UPSC Result: पिता की 14 साल पहले मौत… मां ने बढ़ाया हौंसला, दूसरे प्रयास में बादल ने मारी बाजी; इनको भी मिली सफलता

Badal Yadav
अलवर

Rajasthan: हाईवे किनारे के दुकानदारों को सता रहा पीले पंजे का डर, जानें क्या है 150 मीटर का नया नियम?

Rajasthan Highway
अलवर

गोवंश चोरी का प्रयास नाकाम, ग्रामीणों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंककर फरार हुए तस्कर

अलवर

तिजारा के दो युवाओं ने UPSC में मारी बाजी, बादल यादव को 635वीं और निशांत यादव को 237वीं रैंक

अलवर

आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को बनाएं लाभकारी, महिला किसानों की कार्यशाला आयोजित

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.