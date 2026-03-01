Sarso Mandi Bhav: मंडी में सरसों की बंपर आवक जारी, 5000 कट्टे आ रहे प्रतिदिन, 6500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही

मंडी में इस समय सरसों के भाव करीब 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 200 से 300 रुपए अधिक हैं। अच्छी कीमत मिलने से किसानों में संतोष दिखाई दे रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार क्षेत्र में सरसों की पैदावार बेहतर रही है, इसलिए मंडी में आवक भी ज्यादा हो रही है। आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।