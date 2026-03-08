LPG Gas Cylinder News : रसोई गैस की होने लगी किल्लत, सिलेंडर ढूंढते नजर आए ग्राहक

अलवर। मिडिल ईस्ट (ईरान-इजराइल) में जारी संघर्ष के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की कीमतों में उछाल आने से रसोई गैस सिलेंडर की दरें यहां भी बढ़ गई हैं। शनिवार को ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पाए। साथ ही, सर्वर डाउन होने से बुकिंग भी प्रभावित रही। यही नहीं, शहर में चल रही श्री अन्नपूर्णा रसोई में भी खाना पकाने के लिए संचालकों को मशक्कत करनी पड़ी।