8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दौड़ा अलवर, ‘महिला मैराथन’ में दिखा नारी शक्ति का जोश

International women 2026 राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में रविवार को 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर शहर में भव्य ‘महिला मैराथन 2026’ का आयोजन किया गया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Mar 08, 2026

महिला मैराथन (फोटो - पत्रिका)

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में रविवार को 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर शहर में भव्य ‘महिला मैराथन 2026’ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में नारी शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां 10 साल की बालिकाओं से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

वन मंत्री ने दिखाई झंडी

मैराथन का शुभारंभ सुबह 6 बजे कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से हुआ। मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का आधार हैं और उनका स्वास्थ्य व स्वावलंबन राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है।

शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी दौड़

कार्यक्रम संयोजिका, एथलीट एवं समाजसेवी एडवोकेट सीमा सैनी ने बताया कि यह मैराथन शहीद स्मारक से शुरू होकर नंगली सर्किल, एस.एम.डी. सर्किल और मोती डूंगरी होते हुए वापस कंपनी बाग पर संपन्न हुई। मैराथन के दौरान पूरे रास्ते महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। 500 से अधिक प्रतिभागियों ने इस दौड़ के जरिए फिटनेस और सशक्तिकरण का संदेश दिया।

विजेताओं का सम्मान और गणमान्य जनों की उपस्थिति

मैराथन के समापन पर मुख्य अतिथि संजय शर्मा ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रधानाध्यापिका नीलम यादव ने भी कार्यक्रम में शिरकत कर महिलाओं का हौसला बढ़ाया।


डॉ. ऋचा गुप्ता ने उपस्थित महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के टिप्स दिए। मैराथन को सफल बनाने में तकनीकी संयोजक कैप्टन उमरावलाल सैनी के नेतृत्व में 40 तकनीकी सहायक, शारीरिक शिक्षक और 50 से अधिक स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंच का संचालन रेखा महलावत की ओर से किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 01:03 pm

Published on:

08 Mar 2026 12:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दौड़ा अलवर, ‘महिला मैराथन’ में दिखा नारी शक्ति का जोश

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar Export News: अलवर के उद्योगों पर इजराइल-ईरान युद्ध का असर, अमेरिका-यूरोप के ऑर्डर रुके; 80 करोड़ का एक्सपोर्ट अटका

Alwar Industrial Area
अलवर

Rajasthan Crime: राजस्थान में फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण, पुलिस ने 150KM तक पीछा किया तो हरियाणा में छोड़कर भागे बदमाश

kidnapping of a young man
अलवर

Sarso Mandi Bhav: मंडी में सरसों की बंपर आवक जारी, 5000 कट्टे आ रहे प्रतिदिन, 6500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही

Laxmangarh Mandi, Sarso Arrival in Mandi, Sarso Price in Mandi, Rajasthan Sarso Mandi News, Sarso Rate 6500 per Quintal, Farmers in Mandi, Sarso Crop Arrival, Laxmangarh Agriculture Mandi, Sarso Trading in Mandi, Rajasthan Sarso Market, Farmers Waiting in Mandi, Heavy Sarso Arrival, Sarso Crop Price Rajasthan, Agricultural Mandi News, Sarso Farmers Rajasthan
अलवर

UPSC Result: पिता की 14 साल पहले मौत… मां ने बढ़ाया हौंसला, दूसरे प्रयास में बादल ने मारी बाजी; इनको भी मिली सफलता

Badal Yadav
अलवर

Rajasthan: हाईवे किनारे के दुकानदारों को सता रहा पीले पंजे का डर, जानें क्या है 150 मीटर का नया नियम?

Rajasthan Highway
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.