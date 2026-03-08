अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दौड़ा अलवर, ‘महिला मैराथन’ में दिखा नारी शक्ति का जोश

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में रविवार को 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर शहर में भव्य ‘महिला मैराथन 2026’ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में नारी शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां 10 साल की बालिकाओं से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया।