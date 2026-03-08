8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Women’s Day 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अलवर में ‘महिला मैराथन 2026’ का आयोजन

Women's Day 2026 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को अलवर शहर में ‘महिला मैराथन 2026’ का भव्य आयोजन किया गया।

3 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Mar 08, 2026

फोटो - महिला मैराथन (पत्रिका)

Women's Day 2026 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को अलवर शहर में ‘महिला मैराथन 2026’ का भव्य आयोजन किया गया। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में नारी शक्ति का उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। शहर की सड़कों पर 10 वर्ष की बालिकाओं से लेकर 80 वर्ष तक की बुजुर्ग महिलाओं ने भाग लेकर फिटनेस और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया।


मैराथन का शुभारंभ सुबह 6 बजे कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज की आधारशिला हैं और उनका स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर होना देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं।


कार्यक्रम संयोजिका, एथलीट एवं समाजसेवी एडवोकेट सीमा सैनी ने बताया कि मैराथन का रूट शहीद स्मारक से शुरू होकर नंगली सर्किल, एसएमडी सर्किल और मोती डूंगरी होते हुए पुनः कंपनी बाग पर आकर समाप्त हुआ। पूरे मार्ग में महिलाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। शहरवासियों ने भी रास्ते में खड़े होकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।


इस मैराथन में 500 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने दौड़ के माध्यम से फिट इंडिया और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। आयोजन के समापन पर मुख्य अतिथि संजय शर्मा ने मैराथन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।


कार्यक्रम में सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रधानाध्यापिका नीलम यादव भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। दोनों ने महिलाओं के उत्साह की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया।


इस अवसर पर डॉ. ऋचा गुप्ता ने उपस्थित महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नियमित व्यायाम करने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से महिलाएं न केवल स्वयं स्वस्थ रह सकती हैं बल्कि परिवार और समाज को भी सकारात्मक दिशा दे सकती हैं।


मैराथन को सफल बनाने में तकनीकी संयोजक कैप्टन उमरावलाल सैनी के नेतृत्व में 40 तकनीकी सहायक, शारीरिक शिक्षक और 50 से अधिक स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन रेखा महलावत ने किया। आयोजन के अंत में सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 01:13 pm

Published on:

08 Mar 2026 01:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Women’s Day 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अलवर में ‘महिला मैराथन 2026’ का आयोजन

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Gas Cylinder News : रसोई गैस की होने लगी किल्लत, सिलेंडर ढूंढते नजर आए ग्राहक

अलवर

यूजीसी के नए कानून के विरोध में सवर्ण समाज का दिल्ली कूच, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में होंगे शामिल

अलवर

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दौड़ा अलवर, ‘महिला मैराथन’ में दिखा नारी शक्ति का जोश

अलवर

Alwar Export News: अलवर के उद्योगों पर इजराइल-ईरान युद्ध का असर, अमेरिका-यूरोप के ऑर्डर रुके; 80 करोड़ का एक्सपोर्ट अटका

Alwar Industrial Area
अलवर

Rajasthan Crime: राजस्थान में फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण, पुलिस ने 150KM तक पीछा किया तो हरियाणा में छोड़कर भागे बदमाश

kidnapping of a young man
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.