Women’s Day 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अलवर में ‘महिला मैराथन 2026’ का आयोजन



मैराथन का शुभारंभ सुबह 6 बजे कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज की आधारशिला हैं और उनका स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर होना देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं।