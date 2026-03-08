यूजीसी के नए कानून के विरोध में सवर्ण समाज का दिल्ली कूच, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में होंगे शामिल



प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि जंतर-मंतर पर होने वाले इस प्रदर्शन में राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। अलवर से भी लोग इस आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं।