Alwar: मां ने 4 साल की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या की, फिर खुद की नसें काटी 



पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला मां की ओर से ही गला घोंटकर हत्या करने का प्रतीत हो रहा है। महिला के एक बेटा है और एक बेटी थी। फिलहाल महिला का इलाज जारी है और उसके होश में आने के बाद ही हत्या के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई इस बात से हैरान है कि एक मां अपने ही कलेजे के टुकड़े की जान कैसे ले सकती है।