अलवर नगर निगम: डिटेल एडिट कर जारी कर दिया नया जन्म प्रमाण-पत्र

नरेन्द्र ने बताया कि जनाना अस्पताल में प्रसव के दौरान बच्चे के जन्म प्रपत्र पर रजिस्ट्रेशन नंबर 08104001000000900645/ 2016 अंकित किया गया था। जिसके आधार पर ऑनलाइन पोर्टल पर बच्चे का नाम मोनिस और माता-पिता का नाम वारिसा व हनीफ खान निवासी केसरपुर, अलवर दर्ज है। जानकारी के अनुसार इस तरह की एडिटिंग केवल नगर निगम के पहचान पोर्टल पर ही संभव है।



इसमें भी केवल नाम व पता आदि ही बदले जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व में पोर्टल पर एडिटिंग का कार्य जिला रजिस्ट्रार आर्थिक एवं सांख्यिकी की स्वीकृति के बाद निगम के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता था। जबकि वर्तमान में रजिस्ट्रार एवं जिला रजिस्ट्रार की शक्तियां निगम के अधिकारियों के पास ही है। ऐसे में निगम अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा मिली भगत कर जन्म प्रमाण पत्रों में एडिटिंग कर आमजन को परेशान किया जा रहा है।