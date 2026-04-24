Alwar: नाबालिग से रेप और अश्लील वीडियो बनाने वाले को 20 साल की कैद

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। मामले में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 24 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश जगेन्द्र अग्रवाल ने आरोपी राममुरारी उर्फ लाला को दोषी करार दिया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले से समाज में एक सख्त संदेश गया है कि मासूमों के साथ होने वाले अपराधों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।