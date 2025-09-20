Alwar News: दुष्कर्म के मामले में 10 साल का कठोर कारावास

इस बीच एक दिन उसका बेटा लाइब्रेरी में पढ़ने गया तो आरोपी चार-पांच युवकों के साथ आया और उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर कमरे पर ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कृत्य किया और उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली। जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने उससे 50-60 हजार रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद आरोपी ने उसके बेटे को दोबारा दुष्कृत्य करने के लिए धमकाया। जिससे परेशान होकर उसने घटना के बारे में परिजनों को बताया।