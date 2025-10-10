Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर न्यूज़: सीएमएचओ व उनके भाई पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

अलवर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एक महिला अधिकारी ने सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा और उनके भाई यशपाल शर्मा पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में महिला अधिकारी ने कोतवाली थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है।

अलवर

Rajendra Banjara

Oct 10, 2025

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एक महिला अधिकारी ने सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा और उनके भाई यशपाल शर्मा पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में महिला अधिकारी ने कोतवाली थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी है।

इसमें सीएमएचओ डॉ. शर्मा पर उन्हें ड्यूटी के दौरान परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं, उनके भाई यशपाल शर्मा पर फोन पर परेशान करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में सीएमएचओ डॉ. शर्मा का कहना है कि उनके खिलाफ दी गई शिकायत की उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोपों को निराधार बताया।

उधर, कोतवाली थाने के एएसआई ईलियास ने बताया कि महिला अधिकारी द्वारा बुधवार को थाने में शिकायत दी गई थी। मामले में जांच के बाद उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी एफआइआर दर्ज नहीं हुई है।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर न्यूज़: सीएमएचओ व उनके भाई पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

