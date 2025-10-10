अलवर न्यूज़: सीएमएचओ व उनके भाई पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

इसमें सीएमएचओ डॉ. शर्मा पर उन्हें ड्यूटी के दौरान परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं, उनके भाई यशपाल शर्मा पर फोन पर परेशान करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले में सीएमएचओ डॉ. शर्मा का कहना है कि उनके खिलाफ दी गई शिकायत की उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोपों को निराधार बताया।