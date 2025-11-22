अलवर न्यूज़: राजपुर बड़ा गांव में ड्यूटी के दौरान BLO बेहोश



सेक्टर 122 के बीएलओ सुपरवाइजर एवं व्याख्याता पी. डी. मीणा ने बताया कि उपचार के बाद योगेश कुमार की तबीयत में सुधार है और अब वे खतरे से बाहर हैं। घटना की जानकारी मिलते ही व्याख्याता मीणा और राजपुर बड़ा राउमावि के पीईईओ प्यारेलाल जाटव भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की स्थिति जानी। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बीएलओ के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।