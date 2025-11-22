Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर न्यूज़: राजपुर बड़ा गांव में ड्यूटी के दौरान BLO बेहोश

अलवर जिले में सकट क्षेत्र के राजपुर बड़ा गांव में शनिवार को बूथ संख्या 216 के बीएलओ योगेश कुमार शर्मा ड्यूटी के दौरान अचानक बेहोश हो गए।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 22, 2025

अस्पताल में भर्ती बीएलओ

अलवर जिले में सकट क्षेत्र के राजपुर बड़ा गांव में शनिवार को बूथ संख्या 216 के बीएलओ योगेश कुमार शर्मा ड्यूटी के दौरान अचानक बेहोश हो गए। वे फील्ड में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्रों का कलेक्शन कर रहे थे। साथ मौजूद सहयोगियों ने तुरंत उन्हें राजपुर बड़ा गांव के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया।


सेक्टर 122 के बीएलओ सुपरवाइजर एवं व्याख्याता पी. डी. मीणा ने बताया कि उपचार के बाद योगेश कुमार की तबीयत में सुधार है और अब वे खतरे से बाहर हैं। घटना की जानकारी मिलते ही व्याख्याता मीणा और राजपुर बड़ा राउमावि के पीईईओ प्यारेलाल जाटव भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की स्थिति जानी। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बीएलओ के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

