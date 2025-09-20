Alwar News: साइबर ठगों को यूल अकाउंट उपलब्ध करा 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी, 6  गिरफ्तार

आरोपियों ने लोगों को कमीशन पर रुपए देकर फर्जी फर्म बनाकर सैकड़ों करंट व कॉर्पोरेट यूल अकाउंट बनाकर साइबर ठगों को बेचना बताया। वे लोगों को रुपए देकर फर्जी तरीके फर्म का नाम व पता, टर्न ओवर, रजिस्ट्रेशन और अन्य चीजें दिखाकर खाते कमीशन पर देते थे। इस दौरान बैटिंग, गेमिंग और साइबर फ्रॉड से कमाई हुई राशि को इन अकाउंट में डालकर खाता फ्रीज होने से पहले निकाल लेते थे। पुलिस ने आरोपियों से 7 चेकबुक, 19 एटीएम कार्ड, 6 बैंक पासबुक, 12 हस्ताक्षरशुदा चेक, एक आधार कार्ड, एक पेन कार्ड, 20 सिम कार्ड, एक पहचान पत्र, 3 आरसी और एक कार जब्त की है।