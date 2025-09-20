Alwar News: साइबर ठगों को यूल अकाउंट उपलब्ध करा 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी, 6  गिरफ्तार

अलवर वैशाली नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगों को कमीशन पर यूल अकाउंट उपलब्ध कराकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि साइक्लोन सेल से एक संदिग्ध बैंक खाते की जानकारी मिलने पर समन्वय पोर्टल पर उसकी जांच की, तो उक्त अकाउंट के जरिए साइबर फ्रॉड की 101 शिकायतें मिलीं। इस अकाउंट से करीब 2 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन किया गया था।
जांच मेें इस एनसीआरपी शिकायतों में इन्वेस्टमेंट ए ऑनलाइन गैमिंग आदि के नाम पर लोगों से करीब 41 करोड़ रुपए की ठगी करना सामने आया। इस पर अकाउंट की केवाईसीए कैफ आईडी स्टेटमेंट प्राप्त किया, तो खाता धारक का नाम प्रेम पांचाल पुत्र नारायण सिंह निवासी मुल्तान नगर दिल्ली रोड अलवर तथा फर्म का नाम लक्ष्मी एंटरप्राइजेज ट्रांसपोर्ट नगर लाई ओवर रोड अलवर होना पाया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ।
आरोपियों ने लोगों को कमीशन पर रुपए देकर फर्जी फर्म बनाकर सैकड़ों करंट व कॉर्पोरेट यूल अकाउंट बनाकर साइबर ठगों को बेचना बताया। वे लोगों को रुपए देकर फर्जी तरीके फर्म का नाम व पता, टर्न ओवर, रजिस्ट्रेशन और अन्य चीजें दिखाकर खाते कमीशन पर देते थे। इस दौरान बैटिंग, गेमिंग और साइबर फ्रॉड से कमाई हुई राशि को इन अकाउंट में डालकर खाता फ्रीज होने से पहले निकाल लेते थे। पुलिस ने आरोपियों से 7 चेकबुक, 19 एटीएम कार्ड, 6 बैंक पासबुक, 12 हस्ताक्षरशुदा चेक, एक आधार कार्ड, एक पेन कार्ड, 20 सिम कार्ड, एक पहचान पत्र, 3 आरसी और एक कार जब्त की है।
मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया गया है। प्रथम दृष्टया मामले में कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि मामले में पुलिस ने संजय अरोड़ा (29) पुत्र सुभाष अरोड़ा निवासी जवाहर नगर, गौरव सचदेवा (30) पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी सूर्य नगर, अंकित बंसल (32) पुत्र विनोद कुमार महाजन निवासी अपना घर शालीमार, रामवीर (35) पुत्र राधेश्याम पांचाल निवासी दयानंद नगर, सतीश कुमार बैरवा (45) पुत्र रामपाल बैरवा निवासी जवाहर नगर और प्रेम पांचाल पुत्र नारायण सिंह निवासी मुल्तान नगर को गिरफ्तार किया है।