Alwar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा



सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश में उल्लेख किया कि पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना है। ऐसे मामलों में कठोर दंड समाज को चेतावनी देने के लिए आवश्यक है। साथ ही, अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर दिलवाने की भी अनुशंसा की। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम संख्या-4) हिंमाकनी गौड़ ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए 47 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।