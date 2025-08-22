Alwar News: नाबालिग बहनों को उनके पतियों को सुपुर्द करने का दिया आदेश

बालिकाओं ने न्यायालय में अपने पतियों के साथ रहने की इच्छा दोहराई। उन्होंने बताया कि उनकी शादी उनकी मर्जी से की गई थी और उन्हें बेचा नहीं गया है। न्यायालय ने हिंदू अल्पसंयक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 6 का उल्लेख किया, जिसके तहत एक विवाहित नाबालिग बालिका का अभिभावक उसका पति होता है। न्यायालय ने बाल कल्याण समिति के 12 अगस्त, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि बालिकाओं को उनके पतियों को सुपुर्द करने के बाल कल्याण समिति को आदेश दिए।