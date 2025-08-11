11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: धार्मिक कॉरिडोर- 14 धार्मिक स्थलों की 90 किमी यात्रा 4 घंटे में होगी पूरी

प्रदेश सरकार ने बजट के जरिए धार्मिक कॉरिडोर बनाने पर जोर दिया है। इसी को लेकर प्रशासन भी कॉरिडोर को लेकर प्लान बना रहा है। राजस्थान पत्रिका ने धार्मिक कॉरिडोर का ऐसा मार्ग एक्सपर्ट की मदद से तैयार किया है, जिससे सीधे 14 धार्मिक स्थल जुड़ जाएंगे। यह कॉरिडोर करीब 90 किमी का होगा, जिसका सफर 4 घंटे में पूरा हो जाएगा।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 11, 2025

अलवर में स्थित हजारों वर्ष पुराना नीलकंठ महादेव मंदिर - (फोटो - पत्रिका)

प्रदेश सरकार ने बजट के जरिए धार्मिक कॉरिडोर बनाने पर जोर दिया है। इसी को लेकर प्रशासन भी कॉरिडोर को लेकर प्लान बना रहा है। राजस्थान पत्रिका ने धार्मिक कॉरिडोर का ऐसा मार्ग एक्सपर्ट की मदद से तैयार किया है, जिससे सीधे 14 धार्मिक स्थल जुड़ जाएंगे। यह कॉरिडोर करीब 90 किमी का होगा, जिसका सफर 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। यानी एक बस में बैठते ही आधे दिन में कई देवी-देवताओं के दर्शन हो सकेंगे। यदि प्रशासन इसे धरातल पर उतारता है तो इसी साल के आखिर तक श्रद्धालुओं को लाभ मिल सकेगा।

कॉरिडोर बनते ही श्रद्धालुओं की संख्या तीन गुना बढ़ेगी

एक्सपर्ट कहते हैं कि इस कॉरिडोर का प्रचार-प्रसार भी करना होगा। जब लोगों को यह पता चल जाएगा कि एक बस में बैठते ही सभी देवी-देवताओं के दर्शन एक ही दिन में हो जाएंगे, तो श्रद्धालुओं की संख्या में तीन गुना तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके लिए एक ऐप बनाने की भी जरूरत होगी ताकि जीपीएस लगी बसों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सके। हर धार्मिक स्थल पर रुकने का समय तय कर दिया जाए। साथ ही बसों में चालक, परिचालक के अलावा गाइड की तैनाती से रोजगार मिलेगा। बसें नई भी खरीदी जा सकती हैं या अनुबंधित बसों का भी संचालन कॉरिडोर के लिए किया जा सकता है।

यह हो सकता है ग्रामीण एरिया के कॉरिडोर का रास्ता

ग्रामीण इलाकों के धार्मिक स्थलों को शहरी धार्मिक कॉरिडोर से भी जोड़ा जा सकता है और अलग भी किया जा सकता है। पांडुपोल मंदिर, भर्तृहरि धाम, नारायणी माता, तालवृक्ष व नीलकंठ धाम के दर्शन श्रद्धालु एक साथ कर सकते हैं। यहां की दूरी 80 से 90 किमी मध्य होगी। यह यात्रा ढाई घंटे में पूरी हो जाएगी। बसों का संचालन अशोका टॉकीज के अलावा काली मोरी या पुराने बस स्टैंड या हनुमान सर्किल से किया जा सकता है। धार्मिक कॉरिडोर से पहले आकलन करना होगा कि कितने श्रद्धालु इन धार्मिक स्थलों तक आते हैं। उसी के अनुसार बसों का संचालन व किराया तय किया जाए।

शहरी धार्मिक कॉरिडोर

यूआईटी के एक्सईएन कुमार संभव अवस्थी का कहना है कि शहरी धार्मिक कॉरिडोर व ग्रामीण इलाकों के धार्मिक कॉरिडोर को दो हिस्सा में बांटा जा सकता है। शहरी एरिया में गणेश मंदिर, त्रिपोलेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर व सागर का भ्रमण करने के बाद झंडे वाले हनुमान मंदिर, मंशा माता मंदिर, भूरा सिद्ध मंदिर, हीरानाथ मंदिर में देवी-देवताओं के दर्शन होंगे। इस शहरी कॉरिडोर का रास्ता डेढ़ से 2 घंटे में तय हो जाएगा। बसें जगन्नाथ मंदिर के पास, अशोका टॉकीज व तांगा स्टैंड के आसपास खड़ी की जा सकेंगी। इसके लिए बसों का संचालन रोडवेज से या पुराने बस स्टैंड से सीधे किया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 12:20 pm

Published on:

11 Aug 2025 12:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: धार्मिक कॉरिडोर- 14 धार्मिक स्थलों की 90 किमी यात्रा 4 घंटे में होगी पूरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.