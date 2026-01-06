6 जनवरी 2026,

मंगलवार

अलवर

Alwar News: धूप निकली, शीतलहर का असर बरकरार… कक्षा 5 तक की छुट्टियां बढ़ी

अलवर जिले में करीब पांच दिनों के बाद मंगलवार को अच्छी धूप निकली है। लेकिन ठंडी हवाओं और हल्के कोहरे के कारण शीतलहर का असर अब भी बना हुआ है।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 06, 2026

photo -AI (patrika)

अलवर जिले में करीब पांच दिनों के बाद मंगलवार को अच्छी धूप निकली है। लेकिन ठंडी हवाओं और हल्के कोहरे के कारण शीतलहर का असर अब भी बना हुआ है। इससे पहले लगातार कई दिनों तक दिनभर बादल छाए रहने, घना कोहरा और शीतलहर चलने से आमजन को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ा। तापमान में आई गिरावट से सुबह-शाम कंपकंपी जैसी स्थिति बनी रही।

10 जनवरी तक अवकाश

बढ़ती सर्दी को देखते हुए जिला कलक्टर ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिले के स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा की है। आदेश के अनुसार जिले के सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। हालांकि, समस्त शिक्षक एवं स्टाफ नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे तथा परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित होंगी।

देर रात जारी हुए आदेश

जिला प्रशासन की ओर से देर रात जारी आदेश के बाद कई स्कूलों ने सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से अभिभावकों को सूचना दी। बताया गया कि अन्य जिलों में पहले ही अवकाश की घोषणा होने के बाद अलवर में आदेश जारी होने में कुछ देर हुई। उधर, मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई है।

06 Jan 2026 11:34 am

