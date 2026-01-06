Alwar News: धूप निकली, शीतलहर का असर बरकरार… कक्षा 5 तक की छुट्टियां बढ़ी

बढ़ती सर्दी को देखते हुए जिला कलक्टर ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिले के स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा की है। आदेश के अनुसार जिले के सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा। हालांकि, समस्त शिक्षक एवं स्टाफ नियमित रूप से विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे तथा परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित होंगी।