Khatushyamji Yatra: 3 फीट के पट्टे पर 1000 कील… रोज 8 KM दंडवत; अलवर के नितेश की खाटूधाम की अनोखी यात्रा

अलवर। जब आस्था अपने चरम पर होती है, तो भक्त कठिन से कठिन मार्ग भी चुन लेता है। ऐसा ही एक अनोखा उदाहरण अलवर शहर में देखने को मिला, जहां अशोका टॉकीज क्षेत्र निवासी नितेश ने गुरुवार को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद खाटूधाम के लिए अपनी दंडवत यात्रा शुरू की। यह यात्रा सामान्य नहीं, बल्कि बेहद कठिन और श्रद्धा से भरी है, क्योंकि नितेश 3 फीट के पट्टे पर लगी करीब एक हजार कीलों पर दंडवत करते हुए खाटू श्याम जी के दरबार तक पहुंचने का संकल्प लेकर निकले हैं।