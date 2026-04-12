अलवर पत्रिका @26: ‘हमराह’ के रंग में रंगा कंपनी बाग, जुम्बा की मस्ती और मार्शल आर्ट से सुबह की शुरुआत 



कार्यक्रम का सफल संचालन रेखा महलावत ने किया। हरीश शेखर के निर्देशन में जुम्बा डांस और कीर्ति शर्मा के सानिध्य में योग शिविर से हुई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, वहीं मोहन पूजावाला ने अपने संगीत से सभी का दिल जीत लिया। सामाजिक सरोकार निभाते हुए संयुक्त व्यापार महासभा ने डस्टबिन वितरित किए, तो संयुक्त वैश्य महासभा (बुद्धविहार-विजय नगर) ने परिंडे लगाकर पक्षियों के संरक्षण का संदेश दिया।