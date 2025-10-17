दीपावली पर अलवर पुलिस सतर्क, एसपी ने किया शहर का निरीक्षण

दीपावली पर्व को जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने शुक्रवार को शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहार के समय शहर में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए। एसपी चौधरी ने बताया कि दीपावली पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, संवेदनशील स्थलों पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने होप सर्कस, घंटाघर, नगर निगम रोड और चर्च रोड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों का दौरा किया।
उन्होंने यातायात पुलिस को बाजारों में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दीपावली के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त जवानों की तैनाती की जा रही है ताकि नागरिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मना सकें।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग