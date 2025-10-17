दीपावली पर अलवर पुलिस सतर्क, एसपी ने किया शहर का निरीक्षण

दीपावली पर्व को जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने शुक्रवार को शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहार के समय शहर में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए। एसपी चौधरी ने बताया कि दीपावली पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।