Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

दीपावली पर अलवर पुलिस सतर्क, एसपी ने किया शहर का निरीक्षण

दीपावली पर्व को जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने शुक्रवार को शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

less than 1 minute read

अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 17, 2025

दीपावली पर्व को जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने शुक्रवार को शहर के प्रमुख मार्गों और बाजारों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहार के समय शहर में बढ़ने वाली भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए। एसपी चौधरी ने बताया कि दीपावली पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, संवेदनशील स्थलों पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने होप सर्कस, घंटाघर, नगर निगम रोड और चर्च रोड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों का दौरा किया।


उन्होंने यातायात पुलिस को बाजारों में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दीपावली के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त जवानों की तैनाती की जा रही है ताकि नागरिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मना सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 05:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दीपावली पर अलवर पुलिस सतर्क, एसपी ने किया शहर का निरीक्षण

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्रामीण सेवा शिविर में पहुंचे अधिकारी, 21 परिवारों को मिले पट्टे

अलवर

दीपावली पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर अलवर के बाजारों में दोपहिया और चोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद

अलवर

ओबीसी या ब्राह्मण समाज से चुना जा सकता है नया कांग्रेस जिलाध्यक्ष, 22 को सौंपा जाएगा पैनल

अलवर

पागल कुत्ते का 6 साल के मासूम पर हमला, चेहरे और पैर पर आए 14 टांके

अलवर

अलवर नगर निगम: डिटेल एडिट कर जारी कर दिया नया जन्म प्रमाण-पत्र

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.