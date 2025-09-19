अलवर सरस डेयरी चुनाव: एक भी नामांकन नहीं, निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित

निर्वाचन अधिकारी कृष्णा नन्द शर्मा ने बताया कि अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मंडल सदस्यों के चुनाव के लिए 19 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक नामांकन जमा करने का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन तय समय सीमा तक एक भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। चुनाव अधिकारी के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई।