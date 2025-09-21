Rajasthan : गुरु ने कराई किन्नर मधु की हत्या, शूटर को 10 लाख की सुपारी दी थी, किन्नर जरीना गिरफ्तार

नीमराणा(अलवर)। किन्नर गुरु मधु शर्मा की उसके ही गुरु व साथी किन्नर ने 10 लाख रुपए की सुपारी देकर हरियाणा के शूटर से हत्या करवाई थी। इसके बाद शूटर ने बहरोड़ में घटना में प्रयुक्त बाइक, कपड़े व अन्य सामान जला दिया था। घटना में पुलिस ने किन्नर जरीना को गिरफ्तार किया है। वहीं शूटर की तलाश की जा रही है।