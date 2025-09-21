Rajasthan : गुरु ने कराई किन्नर मधु की हत्या, शूटर को 10 लाख की सुपारी दी थी, किन्नर जरीना गिरफ्तार

नीमराणा(अलवर)। किन्नर गुरु मधु शर्मा की उसके ही गुरु व साथी किन्नर ने 10 लाख रुपए की सुपारी देकर हरियाणा के शूटर से हत्या करवाई थी। इसके बाद शूटर ने बहरोड़ में घटना में प्रयुक्त बाइक, कपड़े व अन्य सामान जला दिया था। घटना में पुलिस ने किन्नर जरीना को गिरफ्तार किया है। वहीं शूटर की तलाश की जा रही है।
कोटपूतली-बहरोड़ एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया की किन्नर मधु शर्मा का उसकी ही गुरु सीमा किन्नर से आपसी झगड़ा था। ऐसे में किन्नर गुरु ने मधु शर्मा को हटा कर उसकी जगह पर नरेश उर्फ सानिया उर्फ जरीना को बीबीरानी कोटकासिम से नीमराणा लाना चाह रही थी।
इसके चलते जरीना ने अपने प्रेमी मोहम्मद जावेद उर्फ समीर, गुरु सीमा किन्नर के साथ मिलकर मधु किन्नर की हत्या का षड्यंत्र रचा और उसके बाद झज्जर हरियाणा निवासी शूटर पवन गुर्जर से मिलकर उसे 10 लाख रुपए की सुपारी किन्नर गुरु मधु शर्मा की हत्या के लिए दी।
शूटर पवन गुर्जर हरियाणा से बाइक लेकर नीमराणा पहुंचा और यहां पर बधाई लेने के लिए गए हुए किन्नरों व किन्नर गुरु मधु शर्मा को अकेले देख कर शूटर ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को शूटर व किन्नर नरेश उर्फ सानिया उर्फ जरीना को लेकर सूचना मिली। पुलिस ने दबिश देकर किन्नर जरीना को गिरफ्तार कर लिया।