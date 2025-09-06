अलवर की बेटी डॉ. मीनल मेहंदीरत्ता नारवानी ने जीता- मिसेज सुप्रीमेसी इंडिया 2025 का ताज

नई ऊंचाइयों को छूते हुए डॉ. मीनल मेहंदीरत्ता नारवानी ने मिसेज सुप्रीमेसी इंडिया 2025 की पहली क्वीन विनर का खिताब जीता है। साथ ही इससे पहले वे 'मिसेज पानीपत 2025’ की विनर भी रह चुकी है। अलवर एवं पानीपत से जुड़ी डॉ. मीनल अलवर निवासी सुरेश मेहंदीरत्ता व वीना मेहंदीरत्ता की पुत्री है। मीनल दाउदपुर निवासी प्रदीप नारवानी की पत्नी हैं। साथ ही डेड वर्ष की नन्ही सी बेटी की मां हैं। डॉ. मीनल ने अपनी स्कूलिंग बाल भारती स्कूल से की है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 'महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज व हॉस्पिटल, जयपुर से पूरी की है।