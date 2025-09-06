Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

अलवर की बेटी डॉ. मीनल मेहंदीरत्ता नारवानी ने जीता- मिसेज सुप्रीमेसी इंडिया 2025 का ताज

नई ऊंचाइयों को छूते हुए डॉ. मीनल मेहंदीरत्ता नारवानी ने मिसेज सुप्रीमेसी इंडिया 2025 की पहली क्वीन विनर का खिताब जीता है। साथ ही इससे पहले वे 'मिसेज पानीपत 2025’ की विनर भी रह चुकी है।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 06, 2025

नई ऊंचाइयों को छूते हुए डॉ. मीनल मेहंदीरत्ता नारवानी ने मिसेज सुप्रीमेसी इंडिया 2025 की पहली क्वीन विनर का खिताब जीता है। साथ ही इससे पहले वे 'मिसेज पानीपत 2025’ की विनर भी रह चुकी है। अलवर एवं पानीपत से जुड़ी डॉ. मीनल अलवर निवासी सुरेश मेहंदीरत्ता व वीना मेहंदीरत्ता की पुत्री है। मीनल दाउदपुर निवासी प्रदीप नारवानी की पत्नी हैं। साथ ही डेड वर्ष की नन्ही सी बेटी की मां हैं। डॉ. मीनल ने अपनी स्कूलिंग बाल भारती स्कूल से की है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 'महात्मा गांधी डेंटल कॉलेज व हॉस्पिटल, जयपुर से पूरी की है।

उन्होंने साबित किया है कि एक स्त्री अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और संतुलन से हर भूमिका - बेटी, पत्नी, माँ और प्रोफेशनल को बखूबी निभा सकती है एवं नए मुकाम हासिल कर सकती है। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार व उनके शहर के लिए गर्व है बल्कि हर उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने का साहस रखती है।

डेन्टल क्लीनिक से राष्ट्रीय मंच तक का डॉ. मीनल का सफर हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। वे कहती हैं कि यह सिर्फ एक ताज या खिताब नहीं है बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस प्लेटफार्म के माध्यम से युवाओं को प्रेरित, लोगों को जागरूक व सामाजिक कार्यों से औरतों एवं लड़कियों के कौशल को बढ़ावा देना चाहती हूं, साथ ही में अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं भारत देश का नाम दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना चाहती हूं।

डॉ. मीनल अब शहर की ब्रांड एम्बेसडर बन के पर्यटन प्रोत्साहन, सामाजिक कार्य एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करके इस ताज की गरिमा बढ़ाएंगी। सुप्रीमेसी टेलेंट्स की संस्थापिका आशिमा शर्मा कहती हैं कि ‘डॉ. मीनल का सफर बहुत ही प्रेरणादायक है जो कि आत्मविश्वास, व्यक्तिगत पहचान एवं अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरती है उन्होंने सचमुच एक आदर्श के रूप में अपनी नई पहचान बनाई है।’

सुप्रीमेसी पेजेंट 2025 का ग्रैंड फिनाले चंडीगढ़ के एक होटल में 31 अगस्त 2025 को हुआ था। इसमें देश के अलग-अलग शहरों से आए लोगों ने भाग लिया एवं अपनी कैटेगरी में खिताब जीते। यह शो सुप्रीमेसी टेलेंट्स के की ओर से आशिमा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। शो का नृत्य संयोजन सुप्रीत कौर ने किया। डॉ. विनोद गंधर्व ने इस शो को शोभायमान किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 01:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर की बेटी डॉ. मीनल मेहंदीरत्ता नारवानी ने जीता- मिसेज सुप्रीमेसी इंडिया 2025 का ताज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट