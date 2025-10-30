6 करोड़ 31 लाख की लागत से कस्बे की प्यास बुझाएगी अमृत भारत योजना, कार्य प्रगति पर

अधिशासी अभियंता महेंद्र मीणा ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से कार्य में देरी हुई थी, लेकिन अब सात नए ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं और दारोदा में सीडब्ल्यूआर पंप हाउस का निर्माण प्रगति पर है। योजना के तहत कुल 2800 मीटर राइजिंग लाइन और 15 किलोमीटर वितरण लाइन डाली जाएगी। पुराने और मिसमैच लाइनों को ठीक किया जाएगा और नई लाइनें भी डाली जा रही हैं। योजना के चालू होने पर कस्बे में प्रति दिन नियमित समय पर सप्लाई मिल सकेगी।इस योजना के पूरा होने के बाद कस्बे के प्रत्येक घर में पानी उपलब्ध होगा।कस्बे में कुल 4400 कनेक्शन होंगे