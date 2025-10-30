Patrika LogoSwitch to English

अलवर

6 करोड़ 31 लाख की लागत से कस्बे की प्यास बुझाएगी अमृत भारत योजना, कार्य प्रगति पर

अब सात नए ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं और दारोदा में सीडब्ल्यूआर पंप हाउस का निर्माण प्रगति पर है।

अलवर

Oct 30, 2025

खेरली. कस्बे में वर्षों से चली आ रही पीने के पानी की समस्या का समाधान अमृत भारत योजना के माध्यम से जल्द होगा। इस योजना के तहत 6 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से दो नई जल टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत एक पीएचईडी कार्यालय में 4 लाख लीटर भराव क्षमता की टंकी का तथा दूसरी बायपास रोड स्थित 3 लाख लीटर भराव क्षमता वाली टंकी का निर्माण कार्य शामिल है। इससे पहले यहां 2 लाख लीटर क्षमता की एक टंकी मौजूद है।

अधिशासी अभियंता महेंद्र मीणा ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से कार्य में देरी हुई थी, लेकिन अब सात नए ट्यूबवेल लगाए जा चुके हैं और दारोदा में सीडब्ल्यूआर पंप हाउस का निर्माण प्रगति पर है। योजना के तहत कुल 2800 मीटर राइजिंग लाइन और 15 किलोमीटर वितरण लाइन डाली जाएगी। पुराने और मिसमैच लाइनों को ठीक किया जाएगा और नई लाइनें भी डाली जा रही हैं। योजना के चालू होने पर कस्बे में प्रति दिन नियमित समय पर सप्लाई मिल सकेगी।इस योजना के पूरा होने के बाद कस्बे के प्रत्येक घर में पानी उपलब्ध होगा।कस्बे में कुल 4400 कनेक्शन होंगे

विभागीय सूत्रों के अनुसार वर्तमान में खेरली कस्बे में कुल 2800 नल कनेक्शन है। उक्त योजना में 1648 नए कनेक्शन जोड़ने के बाद लगभग 4400 कनेक्शन हो जाएंगे। कस्बे आने वाली गर्मियों से घर-घर पानी पहुंचाया जाएगा। जिससे पानी के संकट से निजात मिल जाएगी। अधिशासी अभियंता महेंद्र मीणा ने बताया योजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और निश्चित समय से पूर्व ही पूर्ण हो जाएगा। इससे कस्बे में पानी की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी।छह दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई

खेरली कस्बे में वर्तमान में पानी की सप्लाई 5-6 दिन में एक बार होती है। इसका समय भी निश्चित नहीं होता। अधिकांशतः रात 12 से सुबह 4 तक कभी भी सप्लाई दे दी जाती है, जिससे लोगों को रातभर जागना पड़ता है। कस्बेवासियों को उम्मीद है कि योजना के चालू होने पर नियमित समय पर रोजाना पानी मिल सकेगा, जिससे लोगों को रातभर जागने की आवश्यकता नहीं रहेगी।कार्य तेज गति सेअमृत भारत योजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। निश्चित समय से पहले ही कार्य पूर्ण हो जाएगा। इससे कस्बे में पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी।

महेंद्र मीणा, अधिशासी अभियंता पीएचईडी, खेरली।

