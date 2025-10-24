अलवर में पहली बार आई वेंकटेश बालाजी धाम में 18  इंच की गाय

स्वामी सुदर्शनाचार्य ने बताया कि दिल्ली और कानपुर के भक्तों ने यह दान दी है जो कि तेलगांना के पुंगनूर जिले से करीब 56 घंटे के सफर के बाद यहां आई है। राजस्थान में संभवत: तीसरी गाय है। इनकी कीमत करीब ढाई लाख रुपए है। जबकि दूध देने वाली गाय की कीमत वहां पर करीब 11 लाख रुपए के लगभग है।



यह जोड़ा है इनको राधा-किशन नाम दिया गया है। फिलहाल इनकी लंबाई करीब 18 इंच है और यह बड़ी होने पर 25 से 27 इंच तक रहेगी। यह प्रजाति लुप्त प्राय: होने को थी, इसे तेलंगाना में संरक्षित किया गया है। अलवर में भी इसकी वंश वृद्धि और संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। यह प्रजाति बहुत ही संवेदनशील है और समझदार है, जो सेवा करता है उनको पहचानती है।