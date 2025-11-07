ब्लड कैंसर से जूझ रही बहरोड़ के रतनपुरा की अंजलि बनेगी डॉक्टर

अलवर. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का नाम सुनते ही लोगों की नींद उड़ जाती है। जिंदगी बोझ लगने लगती है। तमाम उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन बहरोड़-कोटपूतली जिले के रतनपुरा गांव की अंजलि यादव ने कैंसर से हार नहीं मानी। इस गंभीर बीमारी से लड़ते हुए वह न केवल अपना सपना पूरा कर रही है, बल्कि उन मरीजों के लिए भी प्रेरणा बन गई है, जो कैंसर का नाम सुनते ही सदमे में आ जाते हैं और जिंदगी से हार मान लेते हैं। अंजलि ने इसी साल नीट की परीक्षा पास कर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। वर्ष 2020 में अंजलि को पता चला कि उसे ब्लड कैंसर (ल्यूकेमिया) है। उस समय अंजलि की उम्र 15 साल थी। वह बताती है कि आएदिन बीमार रहने और शरीर में थकान रहने पर जांच करवाई, तो कैंसर का पता चला। ब्लड कैंसर की गंभीर बीमारी का नाम सुनते ही मेरे परिजन परेशान हो गए। अंजलि के पिता सतवीर यादव व माता सविता देवी यादव दोनों निजी स्कूल में शिक्षक हैं। अंजलि बचपन से ही प्रतिभाशाली है। अंजलि का एक छोटा भाई भी है।