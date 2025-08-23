अनुप्रति कोचिंग योजना: ऑनलाइन आवेदन शुरू, 14 सितंबर तक होंगे आवेदन 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। आवेदक विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर इस योजना का चयन कर 14 सितंबर तक आवेदन करना होगा।
इच्छुक पात्र अभ्यर्थी योजनान्तर्गत कोचिंग के लिए अपने आवेदन SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन कर CM Anuprati Coaching Icon पर क्लिक कर CM Anuprati Coaching Scheme का चयन करें।
ड्रॉपडाउन में से Student के विकल्प पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं के लिए नजदीकी ई-मित्र या मोबाइल के माध्यम से पात्रतानुसार आवेदन किया जा सकता है।
विभाग द्वारा इस योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स जैसे- मेडीकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं परीक्षाओं जैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा एवं सीडीएस परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस, पुलिस संब इस्पेक्टर इत्यादि परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा पटवारी, कनिष्ट सहायक इत्यादि परीक्षा, आरआरबी एवं एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं, बैकिंग एवं इंश्योरेन्स की भर्ती परीक्षाओं, रीट एवं कास्टेबल परीक्षा के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।