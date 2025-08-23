Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

अनुप्रति कोचिंग योजना: ऑनलाइन आवेदन शुरू, 14 सितंबर तक होंगे आवेदन 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 23, 2025

representative picture (patrika)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया है। आवेदक विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर इस योजना का चयन कर 14 सितंबर तक आवेदन करना होगा।

यहां करें आवेदन

इच्छुक पात्र अभ्यर्थी योजनान्तर्गत कोचिंग के लिए अपने आवेदन SSO Portal (https://sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन कर CM Anuprati Coaching Icon पर क्लिक कर CM Anuprati Coaching Scheme का चयन करें।
ड्रॉपडाउन में से Student के विकल्प पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं के लिए नजदीकी ई-मित्र या मोबाइल के माध्यम से पात्रतानुसार आवेदन किया जा सकता है।

इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी होगी

विभाग द्वारा इस योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स जैसे- मेडीकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं परीक्षाओं जैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा एवं सीडीएस परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस, पुलिस संब इस्पेक्टर इत्यादि परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा पटवारी, कनिष्ट सहायक इत्यादि परीक्षा, आरआरबी एवं एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं, बैकिंग एवं इंश्योरेन्स की भर्ती परीक्षाओं, रीट एवं कास्टेबल परीक्षा के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Aug 2025 12:34 pm

Published on:

23 Aug 2025 12:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अनुप्रति कोचिंग योजना: ऑनलाइन आवेदन शुरू, 14 सितंबर तक होंगे आवेदन 

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.