एरियर का भुगतान हुआ गलत, अब 40 लिपिकों से होगी करोड़ों की वसूली

वर्ष 2013 में पंचायतों में तैनात संविदा तकनीशियन व लेखा सहायकों को सरकार ने लिपिक बनाने के लिए रिक्तियां निकाली, लेकिन किन्हीं कारणों से ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद वर्ष 2017 में इनको तैनाती दी गई। उसके बाद यह लिपिक कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने नोशनल लाभ की मांग की। कोर्ट ने परिषद को आदेश दिए कि नियमानुसार इनको एरियर का भुगतान किया जाए। उसके बाद जिला परिषद को नियमों के तहत इन्हें नौकरी के दो साल बाद एरियर देना था, लेकिन वर्ष 2017 से ही एरियर जारी किया गया। यह राशि वर्ष 2022-23 तक की जारी की गई। यानी करीब दो साल का अतिरिक्त एरियर गलत तरीके से दिया गया। इस मामले का खुलासा राजस्थान पत्रिका ने किया, लेकिन अफसरों ने दबा दिया।