अलवर में आशा सहयोगिनी से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर मांगे 5 लाख रुपए

पीड़िता ने अलवर में कोतवाली पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि जुलाई-2023 में चाइल्ड लेबर सर्वे के लिए मनोज सैनी पुत्र विष्णु सैनी निवासी सोनीपत उसके गांव आया। सरकारी आदेश का हवाला देते हुए सर्वे में मदद के लिए कहा। इस पर उसने उसके साथ गांव का सर्वे किया। इस दौरान आरोपी से उसकी अच्छी जान-पहचान हो गई। इस बीच वह अपने काम के सिलसिले में कई बार अलवर आई तो मनोज ने उससे दोस्ती के लिए कहा और वह भी काम के सिलसिले में उसके गांव आता रहता था।