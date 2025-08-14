अलवर में आशा सहयोगिनी से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर मांगे 5 लाख रुपए

अलवर जिले के एक ग्रामीण थाना क्षेत्र में कार्यरत आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया गया, अश्लील फोटो-वीडियो बनाए गए और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की गई।
पीड़िता ने अलवर में कोतवाली पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि जुलाई-2023 में चाइल्ड लेबर सर्वे के लिए मनोज सैनी पुत्र विष्णु सैनी निवासी सोनीपत उसके गांव आया। सरकारी आदेश का हवाला देते हुए सर्वे में मदद के लिए कहा। इस पर उसने उसके साथ गांव का सर्वे किया। इस दौरान आरोपी से उसकी अच्छी जान-पहचान हो गई। इस बीच वह अपने काम के सिलसिले में कई बार अलवर आई तो मनोज ने उससे दोस्ती के लिए कहा और वह भी काम के सिलसिले में उसके गांव आता रहता था।
इस बीच एक दिन वह गांव की महिलाओं की डिलीवरी ऑपरेशन के लिए अस्पताल आई तो मनोज उसे वहां मिला और घूमने के बहाने उसे एक होटल में ले गया। जहां उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। इसके बाद उसके साथ बेहोशी की हालत में बलात्कार कर उसके अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए। बाद में आरोपी उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे अलवर बुलाकर उसके साथ बलात्कार करता रहा।
जुलाई 2025 में आरोपी ने उससे फोन पर दो लाख रुपए की मांग की। उसके मना करने पर आरोपी ने उसके अश्लील फोटो व वीडियो उसके रिश्तेदारों के फोन पर भेज दिए और उसके पति से भी रुपयों की मांग की। फिर फोटो व वीडियो डिलीट करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। पीड़िता ने बताया कि करीब एक महीने पहले थाने में आरोपी ने उसको परेशान नहीं करने की बात कही थी। लेकिन बाद में उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल कर दिए।