अलवर

रामगढ़ में सुनार की दुकान पर चोरी का प्रयास, व्यापारियों में दहशत का माहौल

अलवर के रामगढ़ कस्बे में बीती रात चोरों ने एक सुनार की दुकान को निशाना बनाया, लेकिन शटर नहीं खुलने के कारण वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे।

less than 1 minute read
अलवर

image

Rajendra Banjara

Oct 28, 2025

अलवर के रामगढ़ कस्बे में बीती रात चोरों ने एक सुनार की दुकान को निशाना बनाया, लेकिन शटर नहीं खुलने के कारण वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। जानकारी के अनुसार मुख्य बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में देर रात 1 से 3 बजे के बीच तीन लोगों ने चोरी का प्रयास किया।

चोरों ने दुकान के ताले तोड़ दिए और शटर के लॉक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक महिला और दो पुरुष चोरी का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। सुबह जब दुकान मालिक ने पहुंचकर शटर की हालत देखी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी।


मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। इस घटना के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है और उन्होंने रात के समय बाजार में गश्त बढ़ाने की मांग की है।

Published on:

28 Oct 2025 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / रामगढ़ में सुनार की दुकान पर चोरी का प्रयास, व्यापारियों में दहशत का माहौल

