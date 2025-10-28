रामगढ़ में सुनार की दुकान पर चोरी का प्रयास, व्यापारियों में दहशत का माहौल

अलवर के रामगढ़ कस्बे में बीती रात चोरों ने एक सुनार की दुकान को निशाना बनाया, लेकिन शटर नहीं खुलने के कारण वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। जानकारी के अनुसार मुख्य बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में देर रात 1 से 3 बजे के बीच तीन लोगों ने चोरी का प्रयास किया।



चोरों ने दुकान के ताले तोड़ दिए और शटर के लॉक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक महिला और दो पुरुष चोरी का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। सुबह जब दुकान मालिक ने पहुंचकर शटर की हालत देखी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी।