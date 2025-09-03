कोटकासिम में  बाबा श्याम का सजा दरबार, श्रद्धालुओं में उत्साह

श्याम प्रभु खाटू वाले का 31 वां विशाल जागरण एवं भंडारा बुधवार को कोटकासिम में बड़े धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ आयोजित किया गया। सुबह से ही कस्बे का वातावरण श्याम नाम की गूंज से भक्तिमय बना रहा।
कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8:15 बजे हवन एवं ध्वजारोहण के साथ हुई। इसके बाद सुबह 10:15 बजे से देसी घी का विशाल भंडारा प्रारंभ हुआ, जिसमें महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई।
बाबा श्याम की रथयात्रा एवं भव्य झांकियां कस्बे में निकाली गईं। यात्रा रामलीला खाटू श्याम मंदिर से प्रारंभ होकर रामलीला मैदान, मोहल्ला खटीकान, मुख्य बाजार, आजाद चौक, सैनीवाड़ा, मोहल्ला जटवाडा, खातीवाला, नाईवाड़ा और तकिया मोहल्ला से होती हुई पुनः मंदिर प्रांगण पहुंची।
इस दौरान जगह-जगह श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम की आरती उतारी, पुष्पवृष्टि की और आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने विशेष रूप से आरती उतारकर अपनी भक्ति अर्पित की। रथयात्रा में लगभग 10 झांकियां शामिल हुईं, जो कस्बे में आकर्षण का केंद्र बनीं। ये झांकियां बास कृपाल नगर, बहरोड़, तिजारा सहित अनेक श्याम मंडलों से आईं और कस्बे की गलियों को भक्ति रंग में रंग दिया।
मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार लोहा ने बताया कि इस अवसर पर बाबा श्याम मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। आयोजन में कोटकासिम ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
बाबा श्याम के दरबार में दिनभर उमड़ी भीड़ ने भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा पेश किया। श्रद्धालुओं ने भाव-विभोर होकर कहा कि बाबा श्याम की कृपा से हर वर्ष इस आयोजन में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। पूरे कस्बे में मेले जैसा माहौल रहा। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी श्याम नाम में डूबे रहे। जगह-जगह भजन गूंजते रहे और भक्तजन नाचते-गाते बाबा के जयकारे लगाते रहे।