कोटकासिम में  बाबा श्याम का सजा दरबार, श्रद्धालुओं में उत्साह

बाबा श्याम के दरबार में दिनभर उमड़ी भीड़ ने भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा पेश किया। श्रद्धालुओं ने भाव-विभोर होकर कहा कि बाबा श्याम की कृपा से हर वर्ष इस आयोजन में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। पूरे कस्बे में मेले जैसा माहौल रहा। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी श्याम नाम में डूबे रहे। जगह-जगह भजन गूंजते रहे और भक्तजन नाचते-गाते बाबा के जयकारे लगाते रहे।