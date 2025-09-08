20 हजार के इनामी बदमाश बबली जाट को फिल्मी अंदाज में किया गिरफ्तार

एएसपी सिद्धांत शर्मा ने बताया कि 11 अप्रेल 2024 को सोड़ावास सरपंच सीमा देवी के पति सरजीत चौधरी ने मुण्डावर थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि 11 अप्रेल को 8-9 बदमाश उनके घर आए और अंधाधुंध फायरिंग की। यह कहते हुए कि मेरा नाम जीतू खर्मपुर है और घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर तीन-चार फायर किए। पीड़ित ने बबली जाट, शशि पंडित, मनोज फौजी, राकेश जाट और तीन-चार अन्य के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी थी। आरोपियों ने सोड़ावास बस स्टैंड पर दो दुकानों के मामले में पहले भी पीड़ित पर हमला किया था।