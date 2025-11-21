अलवर बस स्टैंड परिसर में बेबी केयर सेंटर का शुभारम्भ 

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को केंद्रीय बस स्टैंड अलवर परिसर में ‘मातृ एवं शिशु सुविधा केंद्र’ (बेबी केयर सेंटर) का शुभारम्भ किया। उन्होंने फीता काटकर केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया। यह सुविधा केंद्र पूरी तरह वातानुकूलित है, जहां माताओं और शिशुओं के लिए सुरक्षित व सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया गया है।
केंद्र में आधुनिक फीडिंग रूम, आरामदायक फर्नीचर, स्वच्छ टॉयलेट और पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। इस पहल का उद्देश्य बस स्टैंड पर यात्रा करने वाली महिलाओं, विशेषकर नवजात शिशुओं के साथ आने वाली माताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कलक्टर ने कहा कि ऐसे केंद्र सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की गरिमा और सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यात्रियों ने भी इस पहल की सराहना की।
