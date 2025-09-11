Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

बाला किला 4 माह से बंद, बाघिन ने बनाया ठिकाना

अलवर का ऐतिहासिक बाला किला पिछले चार माह से आमजन के लिए बंद है। इस दौरान यहां मानव गतिविधियां पूरी तरह थमी हुई हैं। इसी वजह से अब इस इलाके में एक बाघिन के टेरेटरी बनाने की संभावना जताई जा रही है। यहां पर्यावरण प्रेमियों को कई जानवरों के कंकाल मिले हैं।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 11, 2025

बाला किला मार्ग पर मृत जानवरों के अवशेष (फोटो - पत्रिका)

अलवर का ऐतिहासिक बाला किला पिछले चार माह से आमजन के लिए बंद है। इस दौरान यहां मानव गतिविधियां पूरी तरह थमी हुई हैं। इसी वजह से अब इस इलाके में एक बाघिन के टेरेटरी बनाने की संभावना जताई जा रही है। यहां पर्यावरण प्रेमियों को कई जानवरों के कंकाल मिले हैं। वन विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि बाघिन यहां पहले कई बार पर्यटकों को नजर आ चुकी है। बाला किला मार्ग कुछ दिनों बाद शुरू होगा, तो फिर बाघिन को मानवीय दखल के कारण अपना ठिकाना बदलना पड़ सकता है।

सरिस्का की बाघिन एसटी-2302 बाला किला में पहले कई बार नजर आ चुकी है, लेकिन टेरेटरी बनाने के प्रमाण नहीं मिल रहे थे। अब इस एरिया में कई जानवरों का शिकार हुआ है, जिसके कंकाल मिले हैं। कुछ पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि एसटी-2303 के यहां टेरेटरी बनाने की संभावना है। इस एरिया में लगातार उसकी आवक है। वह जानवरों का शिकार भी कर रही है।

करणी माता मेले की व्यवस्थाओं पर बैठक आज

करणी माता मेला 22 सितंबर से एक अक्टूबर तक भरेगा, लेकिन बाला किला मार्ग क्षतिग्रस्त है। मिट्टी के कट्टों के जरिए कुछ सुधार किया गया है, लेकिन मेले तक समुचित सुधार होना संभव नहीं। बनाया गया मार्ग कितना मजबूत होगा, यह भी नहीं पता है। ऐसे में प्रशासन 11 सितंबर को इसको लेकर बैठक करने जा रहा है।

बाला किला एरिया में एसटी- 2302 पर्यटकों को काफी दिख रही थी। मार्ग क्षतिग्रस्त के कारण मानवीय दखल बंद हुआ, तो यह बाघिन स्वच्छंद रूप से विचरण कर रही है। वह यहीं पर रहने लगी है - शंकर सिंह, रेंजर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 12:07 pm

Published on:

11 Sept 2025 12:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बाला किला 4 माह से बंद, बाघिन ने बनाया ठिकाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.