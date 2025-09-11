बाला किला 4 माह से बंद, बाघिन ने बनाया ठिकाना

अलवर का ऐतिहासिक बाला किला पिछले चार माह से आमजन के लिए बंद है। इस दौरान यहां मानव गतिविधियां पूरी तरह थमी हुई हैं। इसी वजह से अब इस इलाके में एक बाघिन के टेरेटरी बनाने की संभावना जताई जा रही है। यहां पर्यावरण प्रेमियों को कई जानवरों के कंकाल मिले हैं। वन विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि बाघिन यहां पहले कई बार पर्यटकों को नजर आ चुकी है। बाला किला मार्ग कुछ दिनों बाद शुरू होगा, तो फिर बाघिन को मानवीय दखल के कारण अपना ठिकाना बदलना पड़ सकता है।