धूप के बावजूद बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, 13 जनवरी तक कोहरा-शीतलहर का अलर्ट 

रात में सर्दी से सुबह तक जमी बर्फ (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले में इन दिनों मौसम लगातार करवट बदल रहा है। सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान में गिरावट के साथ जमा देने वाली सर्दी का असर साफ नजर आ रहा है। हालांकि सुबह से ही अच्छी धूप निकलने के कारण दिन के समय लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बनी रही।
दिन चढ़ने के साथ धूप की तीव्रता बढ़ी तो लोगों ने छतों, आंगन और घरों के बाहर धूप का आनंद लिया। इसके बावजूद ठंडी हवा के कारण गलन का एहसास लगातार बना रहा। इन दिनों शाम होते-होते फिर सर्दी का प्रभाव तेज हो जाता है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार 13 जनवरी तक जिले में कोहरा छाए रहने और शीतलहर चलने की संभावना है। इसके चलते तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। रविवार को न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
