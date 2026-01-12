धूप के बावजूद बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, 13 जनवरी तक कोहरा-शीतलहर का अलर्ट 

अलवर जिले में इन दिनों मौसम लगातार करवट बदल रहा है। सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान में गिरावट के साथ जमा देने वाली सर्दी का असर साफ नजर आ रहा है। हालांकि सुबह से ही अच्छी धूप निकलने के कारण दिन के समय लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन बनी रही।