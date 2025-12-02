रात को खुले में सोने वालों के लिए बसेरा वाहिनी शुरू

सर्दी में कोई भी व्यक्ति खुले में सोता मिलेगा, तो अलवर नगर निगम की बसेरा वाहिनी उसे रैन बसेरे तक पहुंचाएंगी। ऐसी दो वाहिनियां शुरू की गई हैं, जो रात को 8 बजे बाद शहर में में घूमेंगी। साथ ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, ताकि लोग किसी भी आश्रय विहीन लोगों की सूचना दे सकें।



राजस्थान पत्रिका ने 1 दिसंबर के अंक में टिनशेड के नीचे सो रहे लोगों की फोटो प्रकाशित की, जिसके बाद अलवर जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने संज्ञान लिया और नगर निगम से रिपोर्ट मांगी। उसी आधार पर अब निगम ने बताया कि बसेरा वाहिनी रात को घूमेंगी और खुले में सोने वाले लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाएंगी।



यदि किसी भी व्यक्ति को खुले में कोई व्यक्ति रात को सोता मिले, तो उसकी सूचना नगर निगम के दूरभाष नम्बर 0144-2700466, मोबाइल नंबर 8949477947 दे सकता है।