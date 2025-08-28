शहर हो या गांव… मिलावट नहीं हो रही कम, बढ़ती खपत और मांग के बीच दूध से निचोड़ रहे दम

पिनान. बढ़ती खपत और मांग के बीच अब ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन कम होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि लोगों के लिए दूध देने वाले पशुओं को खरदीने और फिर उनका पालन-पोषण करना बहुत महंगा पड़ रहा है। पशुपालकों की ओर से हरा चारा से लेकर खल-बाट आदि जुटाने में सब कुछ लगा देने के बावजूद पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ रही है। इधर दूध में मिलावट कम नहीं हो रही। मुनाफा कमाने के लिए दूध से दम निचोड़ा जा रहा है।क्षेत्र में पशुपालकों के सामने इन दिनों गहरी समस्या बनी हुई है। पशुपालक की आजीविका का मुख्य स्रोत पशुपालन व खेती-बाड़ी ही है। आसमान छूते दूध देने वाले पशुओं के दाम उनकी कमर तोड़ रहे हैं। ऐसे में घर का खर्च चलाना मुश्किल बना हुआ है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब पशुओं की संख्या भी घटती जा रही है। जिसका सीधा असर दुग्ध उत्पादन पर पड़ रहा है। गांवों में दुग्ध उत्पादन का ग्राफ घटता जा रहा है