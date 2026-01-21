बहरोड़ कोतवाली थानाधिकारी सहित दो कांस्टेबल लाइन हाजिर, अवैध हिरासत व मारपीट का मामला

इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर को बड़ी संख्या में ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता नीमराणा एएसपी कार्यालय पहुंचे थे। ज्ञापन में थानाधिकारी सहित संबंधित पुलिस कर्मियों, तथा कथित रूप से शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।



सोमवार को एसपी ने 48 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जिसके बाद मंगलवार को देर रात लाइन हाजिर के आदेश जारी किए गए । अब एसपी स्तर पर मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर की कार्रवाई की गई है। वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने एएसपी स्तर के अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग दोहराई है।