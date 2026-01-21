21 जनवरी 2026,

बुधवार

अलवर

बहरोड़ कोतवाली थानाधिकारी सहित दो कांस्टेबल लाइन हाजिर, अवैध हिरासत व मारपीट का मामला

कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने बहरोड़ कोतवाली थानाधिकारी विक्रांत शर्मा तथा कांस्टेबल सोमपाल और भगवान सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। यह कार्रवाई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और शिकायत के बाद की गई है। आरोप है कि थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने माजरी कलां निवासी दो व्यक्तियों को अवैध रूप से

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 21, 2026

थानाधिकारी विक्रांत शर्मा (फोटो - पत्रिका)

कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने बहरोड़ कोतवाली थानाधिकारी विक्रांत शर्मा तथा कांस्टेबल सोमपाल और भगवान सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। यह कार्रवाई भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और शिकायत के बाद की गई है।

आरोप है कि थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने माजरी कलां निवासी दो व्यक्तियों को अवैध रूप से थाने में बुलाकर लॉकअप में बंद किया, उनके साथ मारपीट की और चेक बाउंस व जमीन विवाद के मामले में दबाव बनाकर राजीनामा तथा बेशकीमती जमीन का फुल पेमेंट एग्रीमेंट करवाने का प्रयास किया। पीड़ितों का आरोप है कि इनकार करने पर उन्हें थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया और संगीन मामलों में फंसाने की धमकी दी गई।

इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर को बड़ी संख्या में ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता नीमराणा एएसपी कार्यालय पहुंचे थे। ज्ञापन में थानाधिकारी सहित संबंधित पुलिस कर्मियों, तथा कथित रूप से शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।

सोमवार को एसपी ने 48 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। जिसके बाद मंगलवार को देर रात लाइन हाजिर के आदेश जारी किए गए । अब एसपी स्तर पर मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर की कार्रवाई की गई है। वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने एएसपी स्तर के अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग दोहराई है।

Updated on:

21 Jan 2026 05:42 pm

Published on:

21 Jan 2026 05:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बहरोड़ कोतवाली थानाधिकारी सहित दो कांस्टेबल लाइन हाजिर, अवैध हिरासत व मारपीट का मामला

