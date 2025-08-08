Bharthari Nagar: खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलने पर लोग आश्चर्य चकित, सामने आई तीखी प्रतिक्रियाएं

खैरथल-तिजारा जिले का नाम महान तपस्वी बाबा श्री भर्तृहरि नाथ महाराज के नाम पर रखे जाने के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। अलवर बाबा भर्तृहरि की तपोभूमि रही है। इस निर्णय से क्षेत्र के सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं जनभावनाओं को नज़र में रखते हुए लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का अभिनन्दन करता हूं।