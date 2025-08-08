VIDEO: खैरथल-तिजारा जिले के नाम व मुख्यालय परिवर्तन का विरोध, ‘जिला बचाओ संघर्ष समिति’ का गठन

सभा में वक्ताओं ने कहा कि मुख्यालय परिवर्तन से न केवल खैरथल की पहचान और विकास पर असर पड़ेगा, बल्कि यहां के लोगों के हितों की भी अनदेखी होगी। विरोध में कांग्रेस विधायक दीपचंद खैरिया ने भी तीखा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मुकाबला जनता करेगी। जो लोग इस तरह का निर्णय लेंगे, वे गांव में घुस नहीं पाएंगे। सभा के दौरान लोगों ने चेतावनी दी कि यदि प्रस्ताव लागू किया गया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।