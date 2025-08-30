भर्तृहरि बाबा का लक्खी मेला: लाखों श्रद्धालु पहुंचे दर्शन को, देखें वीडियो 



यहां आने वाले भक्तों के लिए भोजन, पानी और शीतल पेय की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। भक्त बाबा को दूध, दही और घी का भोग अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने कुशालगढ़ से लेकर भर्तृहरि गेट तक वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की है।



सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अमला लगातार निगरानी में जुटा है। मेले में आस्था और भक्ति का माहौल चारों ओर छाया हुआ है और लोग बाबा भर्तृहरि के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं।