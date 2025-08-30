भर्तृहरि मेला: नाचते-गाते पहुंच रहे बाबा के भक्त, भंडारे में कर रहे सेवा

अलवर. बाबा भर्तृहरि के लक्खी मेले में शनिवार को भक्तों का रेला उमड़ा। अरावली की वादियों में पूरे दिन बाबा भर्तृहरि के जयकारे गूंजे। हालत यह थी कि भीड़ को देखते हुए पुलिस ने कुशालगढ़ से ही दुपहिया वाहनों की एंट्री को बंद कर दिया। नटनी का बारा और थानागाजी से भर्तृहरि धाम तक लंबा जाम लग गया। मगर श्रद्धालु कई किमी पैदल चलकर भी बाबा के दर्शन कर लौटे। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3 लाख लोगों ने बाबा के दर्शन किए। रात से ही लोगों का भर्तृहरि धाम पहुंचना शुरू हो गया था। कोई पैदल तो कोई दंड़ौती लगाता हुआ बाबा के दर्शनों को पहुंचा। नाचते-गाते भक्त हाथों में ध्वजा लिए बाबा के जयकारे लगाते चल रहे थे। अलवर, दौसा, करौली, जयपुर, थानागाजी, मालाखेड़ा, सवाई माधोपुर, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के धोक लगाई और मन्नत मांगी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे।