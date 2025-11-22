भवानी तोप सर्किल हादसा: कार जब्त, मुख्य आरोपी फरार; पुलिस की जांच तेज

मृतक जोगिंदर व उसका बेटा अनिरुद्ध
अलवर शहर के भवानी तोप सर्किल पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले सहायक वनपाल को टक्कर मारने वाली कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन घटना का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। मामले में जांच जारी है और पुलिस विभिन्न कोणों से जानकारी जुटा रही है। जानकारी के अनुसार मामले में दूसरे दिन गुरुवार को पुलिस ने एक नाबालिग और उसके साथी को डिटेन किया था। इनमें से एक घटना के दौरान कार में सवार बताया जा रहा है।
जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। थाने के उप निरीक्षक भगवान सिंह ने बताया कि घटना के दौरान कार कौन चला रहा था और कार में कितने लोग सवार थे। इसका अभी पता नहीं चला है। हालांकि पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद कार कुछ क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।
पुलिस अभी कार मालिक से पूछताछ कर रही है। उससे पूछा जा रहा है कार कौन-कौन लेकर गया था। शनिवार को कार मालिक को पूछताछ के लिए पुलिस ने फिर से थाने बुलाया है। इसके बाद आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
