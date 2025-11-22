भवानी तोप सर्किल हादसा: कार जब्त, मुख्य आरोपी फरार; पुलिस की जांच तेज

अलवर शहर के भवानी तोप सर्किल पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले सहायक वनपाल को टक्कर मारने वाली कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन घटना का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। मामले में जांच जारी है और पुलिस विभिन्न कोणों से जानकारी जुटा रही है। जानकारी के अनुसार मामले में दूसरे दिन गुरुवार को पुलिस ने एक नाबालिग और उसके साथी को डिटेन किया था। इनमें से एक घटना के दौरान कार में सवार बताया जा रहा है।