Alwar: पति की गुटखा खाने की लत से परेशान पत्नी ने किया सुसाइड, रोते रह गए दोनों बच्चे, बिहार निवासी है परिवार

राजेश ने बताया कि वह और उसकी पत्नी मूलत: बिहार के निवासी हैं। उसके पिता वर्ष 1978 में परिवार सहित अलवर आए थे। तब से वे अलवर में ही रह रहे हैं। उसकी पत्नी भी बिहार के मूंगेर जिले से थी। यहां राजेश व उसके भाई का परिवार एक मकान में रह रहा है। जबकि उसके माता-पिता दूसरे मकान में रह रहे थे। अभी पिता हृदय संबंधी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस कारण मां घर पर अकेली रह रही थी।