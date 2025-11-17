रूस से MBBS छात्र अजीत चौधरी का 28 दिन बाद शव अलवर पहुंचा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल 

शव मिलने के नौ दिन बाद रूस में पोस्टमार्टम हुआ, जबकि तमाम कागजी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के कारण शव को भारत भेजने में कई दिन लग गए। सोमवार सुबह करीब 4 बजे मास्को से दिल्ली एयरपोर्ट पर अजीत का पार्थिव शरीर पहुंचा, जहां मौजूद परिजनों ने आवश्यक दस्तावेज पूरे किए। इसके बाद एंबुलेंस के माध्यम से शव को अलवर सामान्य अस्पताल लाया गया। लगातार देरी से परिजन और गांव के लोग गुस्से में थे। अब अंतिम संस्कार गांव कफनवाड़ा में किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में घटना को लेकर शोक का माहौल है।