रूस से MBBS छात्र अजीत चौधरी का 28 दिन बाद शव अलवर पहुंचा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल 

Body of MBBS student Ajit Chaudhary arrived from Russia रूस में MBBS की पढ़ाई करने गए लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव के MBBS छात्र अजीत चौधरी का शव 28 दिन बाद सोमवार सुबह अलवर पहुंचा। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। इसके बाद शव को गांव ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा।
अजीत चौधरी 19 अक्टूबर को रूस के ऊफ़ा शहर में स्थित हॉस्टल से दूध लाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद वह लापता हो गया। करीब 18 दिन की तलाश के बाद 6 नवंबर को उसका शव व्हाइट रिवर से लगे एक बांध में मिला था।
शव मिलने के नौ दिन बाद रूस में पोस्टमार्टम हुआ, जबकि तमाम कागजी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के कारण शव को भारत भेजने में कई दिन लग गए। सोमवार सुबह करीब 4 बजे मास्को से दिल्ली एयरपोर्ट पर अजीत का पार्थिव शरीर पहुंचा, जहां मौजूद परिजनों ने आवश्यक दस्तावेज पूरे किए। इसके बाद एंबुलेंस के माध्यम से शव को अलवर सामान्य अस्पताल लाया गया। लगातार देरी से परिजन और गांव के लोग गुस्से में थे। अब अंतिम संस्कार गांव कफनवाड़ा में किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में घटना को लेकर शोक का माहौल है।
